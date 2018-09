'Hij had zijn waffel moeten houden'

De Tweede kamer is weer terug van vakantie. Woensdag wacht Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok een stevig debat over zijn opmerkelijke uitspraken over Suriname en de multiculturele samenleving.

Nieuwsuur vroeg voormalige topdiplomaten of de minister nog geloofwaardig is en of zijn uitspraken schadelijk zijn voor (het aanzien van) Nederland.