De uitzending van 1 september

Hennis verlaat Tweede Kamer

VVD'er Jeanine Hennis-Plasschaert verlaat de Tweede Kamer en gaat de VN-missie in Irak leiden. Ze wordt daar ook de nieuwe Speciaal Vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. Het is de tweede keer dat een Nederlander deze functie zal bekleden. Ze treedt in de voetsporen van Ad Melkert, die van 2009 tot 2011 de functie vervulde. Wat kan Hennis in Irak verwachten? We spreken erover met Midden-Oostendeskundige Joost Hiltermann.