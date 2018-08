Toneelstuk over de familie Holleeder, zonder en toch met Willem

Judas was in Nederland het bestverkochte boek van 2016 en komt ook op de Amerikaanse markt uit. Er is ook een Nederlandse tv-serie over het boek in voorbereiding.

In het stuk spelen de acteurs Astrid Holleeder, haar zus Sonja, moeder Stien en de dochter van Astrid, met de gefingeerde naam Sam. Astrid Holleeder bemoeide zich nadrukkelijk met het stuk. "We hebben diverse keren met Astrid zelf gesproken, maar ook maakten we mee dat tijdens een repetitie ineens de hele familie langskwam. De echte oma Stien ging bij onze Stien zitten, Astrid bij Astrid en Sonja bij Sonja. Onvergetelijk", aldus Johan Doesburg.

Renée Fokker vertolkt de rol van Astrid. "De ontmoeting met haar was eigenlijk heel relaxed. We hebben een goede vibe, zo zei ze. Ik vind haar een heel moedige vrouw."