De uitzending van 31 augustus

'RUG gebruikte belastinggeld voor mislukt project in China'

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft miljoenen euro's belastinggeld gestoken in een campus in de Chinese stad Yantai. Daar zouden duizenden Chinese studenten Nederlands universitair onderwijs kunnen volgen. De voorbereiding werd begroot op een miljoen euro, maar uiteindelijk liepen de kosten op tot 2,8 miljoen euro. Het project flopte en is in februari stopgezet.

Toenmalig minister Jet Bussemaker van Onderwijs had uitdrukkelijk gezegd dat alleen privaat geld in het project mocht worden gestoken. Maar met een truc werd die eis door de universiteit omzeild. Dat is de conclusie van studentenclub DAG die onderzoek deed. Volgens de RUG was het project "gecompliceerd terrein" en moest de universiteit daardoor "creatief zijn".

Bekijk hieronder onze eerdere reportage over het project.