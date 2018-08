'Plan Dekker om criminelen later voorwaardelijk vrij te laten mist onderbouwing'

Nabestaanden zijn juist heel erg te spreken over de plannen van minister Dekker. "We hebben eindelijk het gevoel dat er naar ons geluisterd wordt", zegt Jack Keijzer. Zijn 16-jarige zoon werd in 2007 vermoord. De dader kwam negen jaar later weer vrij.

"In het rechtstelsel in Nederland wordt er niet tot nauwelijks rekening gehouden met de nabestaanden. Wij worden geconfronteerd met de moordenaars van onze kinderen die ineens in dezelfde woonplaats komen wonen. Wij dragen het verdriet", zegt Keijzer.

"Dekker is in onze ogen voortvarend te werk gegaan met zijn visie. Voor ons is het namelijk altijd onbegrijpelijk geweest als iemand 18 jaar opgelegd krijgt door de rechter, dat diegene na 12 jaar alweer 'rondhobbelt'. Dat is niet uit te leggen aan nabestaanden."

Keijzer snapt wel dat iemand moet resocialiseren. "Maar dat hoeft toch niet zes jaar lang? Hoezo moet iemand zes jaar resocialiseren? Nabestaanden zeggen altijd gekscherend tegen elkaar: hoe zwaarder het delict, hoe groter de bonus."