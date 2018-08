De uitzending van 30 augustus

Een confrontatie met de boze burgers van Chemnitz

De onrust in de Oost-Duitse stad Chemnitz houdt aan. Na de gewelddadige protesten van de afgelopen dagen in de Oost-Duitse deelstaat Saksen zijn zeker twintig mensen gewond geraakt bij rellen tussen linkse en rechtse demonstranten. Aanleiding is een dodelijke steekpartij afgelopen weekend, waarbij een Duitse man om het leven kwam. Twee mannen werden opgepakt, een Irakees en een Syriër.

De premier van de deelstaat, Michael Kretschmer, zal vandaag de stad bezoeken en in een stadion in gesprek gaan met boze burgers en hun vragen beantwoorden. Tegelijkertijd zijn er nieuwe demonstraties aangekondigd. Nieuwsuur is in Chemnitz.