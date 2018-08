De uitzending van 29 augustus

Vijf jaar is er aan gewerkt: WAD, de eerste bioscoopfilm over het Waddengebied. De makers hebben duizenden uren in de duinen, op zandplaten en op het strand doorgebracht. Volgens kenners kunnen de Nederlandse natuurfilms zich tegenwoordig met internationale topdocumentaires meten.

Bekijk hieronder alvast onze online productie over fotograaf Wim van Egmond, die meewerkte aan de film. Hij duikt onder de microscoop om de micro-organismen in het Waddengebied te laten zien.