De uitzending van 28 augustus

Is het pensioenakkoord nu echt nabij?

Over de hervorming van het pensioenstelsel wordt al jarenlang gesproken door vakbonden, werkgevers en pensioenfondsen, maar de polderdiscussie heeft tot nu toe nog geen sluitend akkoord opgeleverd. Komt daar verandering in nu Prinsjesdag steeds sneller in zicht komt?

In de studio zit onze econoom Mathijs Bouman.