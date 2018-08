De uitzending van 27 augustus

Aanhouding Jos B.: wat kan justitie doen?

Jos B., de verdachte in de zaak-Nicky Verstappen, is aangehouden in Spanje. Hij zit vast in een Spaanse cel en zal worden uitgeleverd aan Nederland.

Het DNA van B. is indertijd aangetroffen op de kleding van Nicky Verstappen. Maar verder lijkt er nog geen ander bewijsmateriaal te zijn waaruit blijkt dat B. betrokken was bij de dood van Nicky Verstappen. Wat kan justitie doen, en waarvoor zou Jos B. veroordeeld kunnen worden?