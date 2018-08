De uitzending van 25 augustus

Nederland: onbetwiste marktleider op het gebied van xtc en speed

Criminelen hebben vorig jaar in Nederland voor minstens 18,9 miljard euro aan xtc en amfetamine geproduceerd. Dat is meer dan de omzet van bedrijven als Philips en Albert Heijn. Het bedrag komt uit een onderzoek van de Politieacademie dat vandaag is gepubliceerd.

Hoewel Nederland de onbetwiste marktleider is op het gebied van synthetische drugs en criminelen daar goud geld aan verdienen, treedt de overheid volgens het onderzoek nauwelijks op. Terwijl de aanpak van druglabs en afvaldumpingen juist topprioriteit zou moeten zijn, zeggen de onderzoekers.

Het is voor het eerst dat de omvang van de productie en verkoop uitgebreid is doorgerekend. Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van hoogleraar Pieter Tops van de universiteit van Tilburg. Hij zit vanavond in de studio. Ook gaan we op pad met een rechercheur langs drugslabs.