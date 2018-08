Vaccinaties steeds minder populair: kabinet wil maatregelen

De vaccinatiegraad in Nederland - en in omringende landen - loopt zo snel terug dat een ziekte als de mazelen ineens weer opduikt en veel meer slachtoffers maakt.

De politiek komt vandaag met een antwoord: het kabinet gaat onderzoeken of kinderdagverblijven in de toekomst niet-inge├źnte kinderen mogen weigeren.

Het probleem van de dalende vaccinatiecijfers leidt tot verschillende plannen bij de politieke partijen. Vanaf 95 procent inge├źnte kinderen is de kans op besmettingen vrijwel nul.

In Nederland is de vaccinatiegraad gedaald tot iets meer dan 92 procent. De VVD denkt aan een vaccinatieplicht als de cijfers nog verder dalen, zegt fractievoorzitter Dijkhoff. Dat is juridisch haalbaar, want in verschillende Europese landen geldt al een vaccinatieplicht.