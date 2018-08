Eerste hulp bij calamiteiten met cultureel erfgoed

Onder de cursisten zien we ook een Nederlander, Marc Stappers, werkzaam bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. En ook al woedt hier geen oorlog, gevaar ziet hij wel degelijk.

"Ook in Nederland hebben we natuurlijk allerlei risico's als overstromingen, hevige regenval. Als dat een keer uit de hand loopt, met water uit de rivieren. dan hebben we misschien toch iets te pakken waarbij we moeten gaan beredderen."

"Als cultuur niet wordt meegenomen in die eerste hulp, in die eerste 72 uur dan is het te laat. Dan is het weg. En mensen hebben dan niks meer om op terug te vallen", stelt projectleider Stolk van het Prins Claus Fonds.

Chaos

"Je moet je voorstellen: cultuur biedt een continuïteit in een situatie die heel erg chaotisch is", gaat Stolk verder. "Er is een oorlog geweest of er is een overstroming. Mensen hebben dan iets nodig om zich aan vast te houden en om te zien: dit ben ik. En hoewel de situatie nu in crisis is weet ik dat als dit boek onder het puin vandaan haal, dat ik die weer in de toekomst zal terugzien. En ook die mentale weerbaarheid zeker in de crisissituatie wordt heel eg onderschat."

Dat beaamt Essence Carter van de Maagdeneilanden. "Dit is hoe je die verhalen kunt delen met toekomstige kinderen. Die verhalen kunnen helpen je identiteit en plek in de wereld te verklaren."

Khan Agha Dawoodzai ziet in het erfgoed ook een rol als instrument voor vrede. "Dit zijn onze nationale schatten, onze nationale identiteit, dit zal toekomstige generaties vertellen waar hun samenleving vandaan is gekomen. Dat is erg belangrijk. En die gedeelde identiteit kunnen we inzetten als een middel om vrede te sluiten in onze gemeenschappen."