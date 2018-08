De uitzending van 23 augustus

Erfgoedredders

Mensenlevens redden gaat uiteraard voor. Maar na een ramp, aanval of andere calamiteit komen voortaan ook een nieuw type hulpverlener in actie: de erfgoedredders. Een internationale cursus, mede gefinancierd door het prins Clausfonds, die waardevol cultureel erfgoed wil veiligstellen.Zoals eerder gebeurde in Afghanistan en op de Maagdeneilanden. Een groep van deze erfgoedredders trainde gisteren in Woensdrecht. Vanavond laten we zien, wat het vak erfgoedredder behelst.