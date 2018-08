De uitzending van 21 augustus

Paus: we hebben misbruikslachtoffers in de steek gelaten

Paus Franciscus heeft in een brief alle katholieken gevraagd het misbruik binnen de katholieke kerk te erkennen. Hij hekelt het seksueel misbruik door geestelijken en het systematisch toedekken van "wreedheden". De brief van de paus komt op een moment dat de kerk wereldwijd is verwikkeld in meerdere misbruikschandalen.

In de brief, die gisteren naar buiten kwam, vraagt Franciscus vergeving voor het leed dat slachtoffers is aangedaan. "We hebben geen zorg gedragen voor de kleintjes, we hebben ze in de steek gelaten." Het erkennen van de waarheid is volgens Franciscus niet genoeg. Hij roept op tot boetedoening en vraagt gelovigen te vasten en te bidden.