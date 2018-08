Wat doet 55 uur zwemmen met je lijf? 'Dit gaat hij nog wel even voelen'

Liedjes zingen en rekensommen maken

Maar behalve de fysieke belasting, is er natuurlijk ook een zware mentale belasting. Hoe houd je 55 uur zwemmen vol? Door jezelf af te leiden, zegt Van Dijk. "Wat hij waarschijnlijk veel heeft gedaan is liedjes zingen en rekensommen maken, want hij is wiskundige. Alles om je gedachten maar af te leiden van de pijn en vermoeidheid."

En dan zwom Van der Weijden ook nog urenlang door het donker. "Bijvoorbeeld door slootjes zonder bebouwing. Je ziet de kant dan niet, dus die hoop je maar niet te raken. Dat is best wel beangstigend. Gelukkig hadden boeren en de brandweer langs de kant lichten aangezet. Dat bracht letterlijk licht in de duisternis."