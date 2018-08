De uitzending van 18 augustus

De verscheurde families van de Korea's

Het blijft een opmerkelijk fenomeen: de familiereunies over de grens tussen Noord- en Zuid-Korea. Komende week gebeurt het weer: 89 bejaarde Zuid-Koreanen gaan dan onder begeleiding naar het noorden en later in de maand reizen 83 Noord-Koreanen naar het zuiden. Een bijzondere reis: hoopvol, maar ook emotioneel.

"Ik verliet Noord-Korea toen ik 22 was, ik ben nu 92, dus het is exact 70 jaar later dat ik terug ga", vertelt meneer Yoon aan correspondent Marieke de Vries.