'Zoals zij 'Natural Woman' zong, die vrouw was gewoon een baas'

Ze liet niet over zich heen walsen

Voor de voorstelling is Rouse uitgebreid in het leven van Franklin gedoken. "Uit biografie├źn blijkt dat ze zeker niet over zich liet heen walsen. Ze had een heel duidelijke mening over hoe dingen moesten klinken, over wat ze wilde opnemen. Ik vind dat te gek. Dat je als vrouw die rol aanneemt."

De grootste hit van Franklin was Respect, een cover van een nummer van Otis Redding. Het werd het lijflied voor zowel de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging als de tweede feministische golf. In 60 jaar tijd bracht Franklin meer dan 40 albums uit en in de jaren 60 en 70 scoorde ze vele top-10-hits. Ze vormde een bron van inspiratie voor zangeressen als Whitney Houston, Alicia Keys en Annie Lennox.