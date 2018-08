Economie als Titanic: 'Orkest speelt door, maar buiten dreigt gevaar'

Het gaat goed met de Nederlandse economie, blijkt ook vandaag weer uit de cijfers van het Centraal Planbureau. De economische groei zet door en de werkloosheid blijft dalen. Maar het CPB waarschuwt ook dat er steeds meer risico's zijn voor onze economie.

Handelsconflicten kunnen uitlopen op een handelsoorlog en als er geen deal komt rond de brexit, raakt dat ook de Nederlandse economie. Daarnaast wijzen de economen op de problemen in Turkije, die tot onzekerheid in het eurogebied leiden.

Ook econoom Sandra Phlippen, werkzaam bij ABN Amro en de School of Economics, ziet dat de risico's van buitenaf toenemen. "Ook al doet onze economie het bovengemiddeld goed ten opzichte van de andere Europese landen."

Klap opvangen

Ze zegt voorzichtig en met afstand naar de economie te kijken, "Omdat de risico's zich opbouwen. Aan het begin van de vorige crisis hadden we meer instrumenten om een klap op te vangen, bijvoorbeeld met een verlaging van de rente. Maar die is al laag, dus dat kan niet meer."

Ook het vangnet dat we hebben in Nederland, bijvoorbeeld in de vorm van een bijstanduitkering, is versoberd. "Als je gewoon een baan hebt en je verliest die niet, dan merk je niets. Maar val je wel, dan heb je een probleem: tegenwoordig kom je minder makkelijk in de bijstand."