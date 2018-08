De uitzending van 16 augustus

Wat houdt de 18-jarigen van nu bezig?

Ze zijn #18in2018. Geboren in 2000. Hoe kijken de baby's van toen, inmiddels 18 jaar oud, naar de wereld? Nieuwsuur volgde tien van deze jongeren uit verschillende werelden: van tienermoeder tot visser op Urk, van volksbuurt tot hockeyveld.

Vanavond deel 4 van onze serie: vrije tijd (bekijk hier deel 1, 2 en 3 terug). 18-jarigen van nu telefoneren niet meer, ze spreken elkaar via apps als WhatsApp en Snapchat. In plaats van tv kijken ze naar series op Netflix of YouTube. Wat houdt de 18-jarigen van nu bezig en welk cijfer geven zij hun leven?

Bekijk hieronder de online special die we rond deze serie hebben gemaakt: