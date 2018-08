De wereld volgens 18-jarigen: van de eerste keer seks tot de kans op werk

Zij zijn #18in2018. Geboren in 2000, het jaar van de vuurwerkramp in Enschede, toen de internetzeepbel knapte, George W. Bush aan de macht kwam, Jodi Bernal scoorde met Que Si Que No, en Nederland het schopte tot de halve finale van het EK. Hoe kijken de baby's van toen, inmiddels 18 jaar oud, naar de wereld?

Deze tien jongeren komen uit verschillende werelden: van tienermoeder tot visser op Urk, van volksbuurt tot hockeyveld. Hoe zien zij hun kansen op de arbeidsmarkt? Zien ze sociale media als een verrijking of is het een aanslag op hun leven? En hoe denken ze bijvoorbeeld over seks en liefde?

In deze online special vertellen de 18-jarigen er zelf over. Leer ze alle tien kennen en neem een duik in hun wereld: