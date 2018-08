De uitzending van 13 augustus

Turkse economie staat op knappen

De koers van de Turkse lira verkeert in een vrije val. De waarde van de munt daalt al maanden. De val van de Turkse lira is ingezet op het moment dat president Erdogan verkozen werd. Tegelijk werd er een presidentieel systeem ingevoerd, waardoor hij nu oppermachtig is. Daardoor neemt wereldwijd het vertrouwen in de Turkse economie af.