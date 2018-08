De uitzending van 11 augustus

Oude winkeliers bedreigd door extreme huurverhogingen

Er zijn steeds meer alarmerende berichten over de stijgende huren voor winkeliers. "Die drukken heel zwaar op de lasten, veel meer dan de ondernemers kunnen dragen. Met name de kleinere en bijzondere winkels zitten in de gevarenzone", aldus Bart Drenth van belangenorganisatie MKB. Vanavond een reportage.