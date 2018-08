Winkelhuur rijst de pan uit: kleine winkels met uitsterving bedreigd

In bijvoorbeeld een populaire winkelstraat als de Amsterdamse Kalverstraat waren vijftig jaar geleden nog veel kleine middenstanders te vinden, zoals slagers en winkeliers. Dat is nu wel anders: in die straat zijn vooral nog grote ketens te vinden.

Maar dat is niet erg, denkt Bouman. "Dingen veranderen: ons winkelgedrag, onze behoeftes, en dus ook de winkelstraat. Piepend en knarsend, met veel pijn en moeite. Maar het gaat gewoon zo."

Oldenboom van Jacob Hooy is het daar niet mee eens. "Ik vind dat oude winkels in stand moeten worden gehouden." Zijn achterban vindt dat ook. Onder druk van de publiciteit en de mensen uit de buurt is de verdrievoudiging van de huur van tafel.

Voor deze drogisterij is er is een oplossing gekomen waarover alle partijen tevreden zijn, maar dat is een uitzondering, Voor andere winkels dreigt nog steeds het einde, vreest het MKB.

"Het belangrijkste deel van de oplossing is drieledig", zegt voorzitter Bart Drenth. "De ondernemers moeten weerbaar zijn, de consumenten moeten blijven besteden bij de kleine winkels, en de overheid moet met ons, met andere partijen en huiseigenaren in gesprek gaan over hoe we een divers aanbod van winkels kunnen houden."