De uitzending van 10 augustus

Stakende piloten bij Ryanair

Vandaag staken piloten van Ryanair uit vijf Europese landen, waaronder Nederland. Ze eisen al tijden een betere cao.

In Nederland hebben reizigers er weinig last van. Alle vluchten vanaf Eindhoven Airport gaan gewoon door, omdat er buitenlandse piloten worden ingezet. In Duitsland is dat anders, daar zijn honderden vluchten geannuleerd.

We spreken met Roger Cohen, journalist en luchtvaartspecialist van het Financieele Dagblad.