De uitzending van 9 augustus

KNMI waarschuwt: zware windstoten in hele land

Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten in het hele land. Vanavond en vannacht kunnen in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland, Friesland, het IJsselmeer en het Waddengebied zeer zware windstoten voorkomen tot 110 kilometer per uur.

In die gebieden is vanavond code oranje van kracht. In de rest van Nederland komen zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur voor. Hiervoor geldt code geel.