De uitzending van 7 augustus

Duurzaam weg: milieubewust toerisme in Zwitserland

Duurzaam reizen is meer dan alleen het vliegtuig boycotten. Hoe kunnen we zo milieuvriendelijk mogelijk vakantie vieren? In de vijfdelige serie Duurzaam weg gaat verslaggever Jan Eikelboom op pad om het te ontdekken. Vandaag deel vier: milieubewust toerisme in Zwitserland. (Bekijk hier de eerdere delen terug)

Reizen per trein is natuurlijk altijd duurzaam, maar in Zwitserland misschien nog net iets meer. Want 70 procent van de stroom die nodig is om de treinen te laten rijden is afkomstig van waterkrachtcentrales, en daarmee zijn de treinreizen vrijwel klimaatneutraal. Ook in de plaats Zermatt probeert men zo zuinig mogelijk met de natuur om te gaan.