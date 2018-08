De uitzending van 4 augustus

Duurzaam weg: met de trein naar fietsstad Bristol

In de vijfdelige serie Duurzaam weg gaat verslaggever Jan Eikelboom op pad om verschillende manieren van milieubewust toerisme te ontdekken. In deel een gingen we wildkamperen in Nederland, kijk 'm hier terug. Vandaag deel twee: met de trein naar fietsstad Bristol.

Bijna 40 jaar geleden werd in de Britse stad het eerste langeafstandsfietspad van Engeland aangelegd, over de oude spoorweg naar de plaats Bath. Het pad is razend populair: in de spits komen hier maar liefst duizend fietsers per uur overheen. Het fietspadennet groeit, maar of het echt veilig is om in Bristol te fietsen, is nog de vraag.