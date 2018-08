Duurzaam weg: wie echt zuinig is op de natuur gaat wildkamperen

Wildkamperen: de meest duurzame vakantie

Een weekend bush craften in de Veluwe: overleven in de natuur. Het wordt georganiseerd door Spring Reizen; volledig gerund door vrijwilligers. "We proberen onderweg steeds beter erop te letten wat de impact is van wat je doet", zegt reisleider Jitske Brommet. "Als je ergens wildkampeert, moet je ervoor zorgen dat het er daarna net zo uit ziet als toen je er kwam. Je toiletdoekje bijvoorbeeld neem je mee, je verbrandt het, of je begraaft het. Maar je laat het niet achter."

Wildernisgids Mark Burg leert mensen overleven in de wildernis. Ze maken een slaapplek en verzamelen eetbare planten. Ook pissebedden blijken erg voedzaam. "Heeft er iemand honger? Ze zitten bomvol eiwitten. Het is een kreeft die op land is gaan lopen"

Volgens Brommet. is duurzaam reizen meer dan niet in een vliegtuig stappen. "Het is ook denken aan de impact die je hebt op de bestemming waar je heen gaat. Ga je alles met de auto doen, of pak je lokaal vervoer? En wat eet je? Is dat lokaal geproduceerd? Hartstikke leuk dat je zin hebt in Ben & Jerry's in Kenia, maar weet dat ze dat daar niet maken."