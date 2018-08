De uitzending van 3 augustus

Transgenders in asielzoekerscentra hebben het zwaar

Morgen wordt tijdens de Canal Parade weer de Amsterdam Pride afgesloten. Een zeer kwetsbare groep LHBT-ers in ons land is misschien wel die van transgenders in asielzoekercentra. Ze moeten hun transitie pauzeren tijdens de asielaanvraag en stuiten in AZC's op gebrekkige medische bijstand, pesterijen en aanrandingen.