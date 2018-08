Schaatswereld reageert op dopingschandaal: 'Je maakt de sport kapot'

De schaatswereld reageert geschokt op het nieuws over misbruik over schildklierhormonen in de topsport. Het misbruik is voor schaatsbond KNSB en de Dopingautoriteit reden aan de bel te trekken.

Michel Mulder, olympisch kampioen op de 500 meter, vindt het "heel kwalijk dat dit aan de gang is." De sporters die het doen, vindt hij dom. "Je zet je gezondheid op het spel. En je maakt ook de sport kapot: we hebben het al best moeilijk om sponsoren te vinden."