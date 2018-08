De uitzending van 1 augustus

De droogte houdt maar aan: Europa kleurt bruin

Heel Nederland heeft momenteel te kampen met de droogte. In de kaarten van het KNMI overheerst de rode kleur, terwijl de kaart in mei nog overwegend groen was. Ook de rest van Europa heeft het zwaar. Op satellietbeelden is duidelijk te zien hoe droog het is: Europa kleurt bruin in plaats van groen.

Wij spreken over de kwestie met Geert Jan van Oldenborgh, klimaatonderzoeker van het KNMI.