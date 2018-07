Burgers mogen straks meepraten over wat er in het basispakket komt

Welke medicijnen moeten worden vergoed en welke niet? Dat is een vraag waar in Nederland het Zorginstituut over gaat. Maar de experts van het instituut gaan vanaf volgend jaar de hulp inschakelen van burgers. Die mogen meepraten over wat wel en niet in de basisverzekering thuishoort.

"Het gaat erom wat burgers belangrijk vinden. Je hebt als burger toch een ander perspectief dan een arts of farmaceut", zegt Arnold Moerkamp, bestuursvoorzitter van het Zorginstituut. "We werken bijvoorbeeld met bepaalde aannames over de kwaliteit van leven, maar komen die wel overeen met hoe burgers dat zien?"

Het besluit om de burger te betrekken bij de pakketkeuze volgt op een experiment met een burgerforum, dat recent werd afgerond. Daarbij gingen 24 Nederlanders, met verschillende achtergronden, gedurende drie weekenden met elkaar in gesprek over concrete casussen en dilemma's.

Moet je bijvoorbeeld opereren op hoge leeftijd? En hoe zit het met dure medicijnen? "Het blijkt dat burgers zich daar heel goed over kunnen uitspreken en ook aanbevelingen kunnen doen", zegt Rob Baltussen, hoogleraar gezondheidseconomie aan het Radboudumc en initiatiefnemer van het forum.