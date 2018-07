De uitzending van 31 juli

Het laagste beroepsonderwijs

De entreeschool, een vergaarbak van vroegtijdige schoolverlaters, jeugdzorgkinderen, vluchtelingen en chronisch zieke kinderen. Met intensieve begeleiding moeten deze leerlingen hun leven weer op de rit krijgen.

Vier maanden lang volgden we een aantal leerlingen. In onze uitzending van vanavond het verhaal van Lotte (19). Op haar vorige school dachten ze dat Lotte geen diploma kon halen door haar beperkingen. Maar nu krijgt ze langzaam het vertrouwen in zichzelf weer terug.