De uitzending van 30 juli

Het laagste beroepsonderwijs

De entreeschool, een vergaarbak van vroegtijdige schoolverlaters, jeugdzorgkinderen, vluchtelingen en chronisch zieke kinderen. Met intensieve begeleiding moeten deze leerlingen hun leven weer op de rit krijgen.

Vier maanden lang volgden we een aantal leerlingen. In onze uitzending van vanavond het verhaal van de Syrische Rami (18) en Mostafa (19). Ze wonen nu twee jaar in Nederland. 60 procent van de leerlingen op entreeopleidingen heeft een migratieachtergrond.