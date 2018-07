'Hittegolf als gevolg van klimaatverandering lijkt steeds waarschijnlijker'

"Wat we afgelopen weken hebben gezien, die extreme temperaturen, die zullen steeds vaker voorkomen. Tenminste, dat is de verwachting". Dat zegt klimatoloog Bart Strengers van het Planbureau voor de leefomgeving. "De waarschijnlijkheid dat het gebeurt is steeds groter."

De grote vraag is of de steeds hetere zomers een gevolg zijn van klimaatverandering. Strengers denkt van wel, maar houdt een slag om de arm. "Die temperatuur die we zagen, 36 graden, 37 graden, zou ook voor kunnen komen zonder klimaatverandering. Maar de frequentie waarin, dus hoe vaak het gebeurt, dat wordt steeds groter. Dus de kans erop wordt steeds groter. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid komt dat door klimaatverandering."