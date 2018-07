School voor gestrande jongeren: 'Hier kan ik er wat van maken'

Andere jongeren zitten op de entreeschool door hun taalachterstand, zoals de Syrische Rami (18) en Mostafa (19). Ze wonen nu twee jaar in Nederland. 60 procent van de entreeopleidingen heeft een migratieachtergrond.

De jongens volgen vakken in de zorg- en dienstverlening, maar willen straks allebei een andere kant op. Daarom is het voor hen niet altijd makkelijk om gemotiveerd te blijven en op tijd te komen voor hun lessen, die vooral gericht zijn op de huishouding.

Rami wil beveiliger worden. "Veel mensen hebben mij beschermd in Syrië, dat wil ik terugdoen." Zijn vriend Mostafa had in Syrië Nederlandse lampen in huis, en werd zo geïnspireerd voor zijn beroepskeuze. "Ik wil gewoon mijn diploma halen, bij Philips werken, trouwen en mijn familie helpen."