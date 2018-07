De langste maansverduistering van de eeuw

"Zoiets als dit, waarbij de maan heel langzaam door de aardschaduw heengaat en precies door het midden, dat gebeurt maar eens in enkele tientallen jaren", zegt astrofysicus Vincent Icke van het Anton Pannekoek Instituut in Amsterdam. Onze camera bovenop de sterrenwacht kon helaas nog geen scherp beeld van het fenomeen geven, maar dat maakte Icke nog niet minder enthousiast. "Ik hoop te wachten tot die maan iets boven die mistlaag uitkomt. De totaliteit duurt tot kwart over elf vanavond Nederlandse tijd en dan pas gaat de maan pas langzaam uit de aardschaduw bewegen."