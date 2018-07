Op zoek naar de laatste 400 Amsterdammers met hiv (die dat zelf niet weten)

En dan is er nog een probleem: onder migranten is hiv nog steeds een groot taboe. "Mensen willen niet weten of ze besmet zijn vanwege de discriminatie die dan volgt. Als je zegt dat je hiv-positief bent, denkt men gelijk dat je met Jan en alleman naar bed bent geweest", zegt Eliane Becks.

Ze komt zelf uit Burundi en raakte vijftien jaar geleden besmet met hiv in een Afrikaans ziekenhuis. Ze werd weggestuurd zonder medicatie. "In feite stuurde die arts me de dood tegemoet." Nu, in Nederland en onder goede medische behandeling, licht ze migranten voor over hiv.

Becks merkt dat zij vaak een verouderd beeld hebben over hiv. "Ze denken aan zieken uit de tijd dat er nog geen medicijnen waren. Dat je heel ziek werd, weg teerde en dan stierf." Het helpt als ze haar dan ontmoeten, online of in het echt, en een gezond uitziende, Afrikaanse vrouw treffen.