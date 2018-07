De uitzending van 27 juli

Vanavond: langste maansverduistering van de eeuw

Vergeet vanavond niet om omhoog te kijken, want er is een bijzonder fenomeen te zien: een bloedmaan. De maan komt dan op als een bloedrode bol. En het is niet zomaar een bloedmaan, het is de langste maansverduistering van deze eeuw. De totale eclips duurt een uur en drie kwartier.

Om 22.22 uur, tijdens de maximale eclips, is het donker genoeg om het schouwspel van de bloedrode maan te kunnen zien. We schakelen dan live met sterrenkundige Vincent Icke, die staat bij de telescopen van het Anton Pannekoek Instituut voor Sterrenkunde in Amsterdam.