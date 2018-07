De uitzending van 26 juli

Wat behelst het akkoord van Juncker en Trump?

Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie en de Amerikaanse president Donald Trump willen gaan spreken over de afschaffing van alle importheffingen over en weer. Zolang dat duurt, zal Trump geen nieuwe heffingen invoeren, ongetwijfeld tot opluchting van de Europese auto-industrie. In ruil belooft Europa meer vloeibaar gas en sojabonen uit de VS te halen.

Wat betekent dat concreet en wat hebben deze afspraken voor gevolgen?