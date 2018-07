De uitzending van 25 juli

Trump en Juncker in gesprek over handelsbetrekkingen

Terwijl het handelsconflict tussen Amerika en de EU steeds verder oploopt, ontvangt president Donald Trump de Europese Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker in het Witte Huis om over verbetering van de handelsbetrekkingen te praten.

Volgens Trump benadelen EU-lidstaten de VS al vele jaren op handelsgebied. Hij stelde al heffingen in op staal en aluminium en dreigt nu de import van Europese auto's fors duurder te maken, als de EU de importheffing op Amerikaanse auto's niet schrapt.

We spreken met correspondenten Wouter Zwart in Washington en Arjan Noorlander in Brussel.