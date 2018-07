De uitzending van 23 juli

Özil stopt als international na 'rascisme' Duitse voetbalbond

Mesut Özil, de middenvelder van Turkse komaf, stopt als international van het Duitse nationale elftal. Hij voelt zich racistisch behandeld door de Duitse voetbalbond DFB. Met name DFB-voorzitter Reinhard Grindel moet het bij Özil ontgelden. "In zijn ogen ben ik een Duitser als we winnen, maar een immigrant als we verliezen.

Voor het WK ging Özil samen met mede-international Ilkay Gündogan op de foto met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Dat kwam hem op veel kritiek te staan. Na de uitschakeling op het WK had de bond veel krtitiek op Özil. Maar die pikte dat niet en daarmee is een rel geboren.