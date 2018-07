Maaltijdbezorgers hopen op meer rechten: 'zo kan het niet langer'

Meer flexibiliteit

"De platformeconomie staat op een keerpunt", zegt Niels Martin Andersen, een van de oprichters van het platform Hilfr.dk. "Zoals het nu is geregeld, is het niet future proof. Het probleem met de platformeconomie is dat het niet mogelijk is om mensen op de klassieke manier aan te nemen, er is meer flexibiliteit nodig."

Maar er is verandering gaande. "Mensen kijken anders tegen de platformeconomie aan. Een paar jaar geleden werden we nog toegejuicht. Inmiddels groeien de zorgen over een oneerlijke behandeling van de werknemers, belastingontwijking, en het ontwrichtende effect van de nieuwkomers op de rest van de economie."

Het bedrijf vroeg aan de vakbond of zij de mogelijkheden voor een collectief akkoord konden verkennen. "Het interessante is: in het begin draaide alles in de platformeconomie om de klant. Maar inmiddels gaat het om de werknemer: als je die goed behandelt, zorgt dit voor positiviteit, wat de service verbetert."

Het Disruptiekader zag iets in deze gedachte, en vroeg Hilfr.dk om mee te denken met de betrokken partijen, zoals vakbond 3F. "We kwamen snel tot een akkoord, en tot nu toe lijkt het te werken. Sinds we onze afspraak hebben aangekondigd hebben we steeds meer nieuwe schoonmakers en de helft meer activiteit."