De uitzending van 22 juli

De Deense oplossing voor de platformeconomie

Maandag komt de uitspraak in de zaak die medewerker Sytze Ferwerda van bezorgdienst Deliveroo heeft aangespannen tegen zijn werkgever. Maar dat is nu juist de vraag; zijn Deliveroo-bezorgers feitelijk in dienst, zoals Sytze Ferwerda stelt, of zijn ze zelfstandig ondernemers, zoals Deliveroo stelt?

In Denemarken proberen ze dit soort problemen voor te zijn. Op initiatief van premier Lars Løkke Rasmussen is daar het zogenoemde Disruptiekader opgericht. Een van de eerste resultaten is een CAO-overeenkomst waarin onder andere een minimumloon van 141 DKK (zo'n 19 euro), ziekteverlof, pensioenopbouw en vakantiegeld worden vastgelegd.