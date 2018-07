De uitzending van 21 juli

De vuilnismaffia in Polen

Een week geleden vloog een afvalberg in het Poolse dorp Dabrowa 'toevallig' in brand. Niemand twijfelt eraan dat de brand is aangestoken door de afvalmaffia. Want afval branden loont.

Vanavond in Nieuwsuur een reportage van Europacorrespondent Saskia Dekkers.