De uitzending van 19 juli

Beproevingen Oscar Wilde verfilmd

De beroemde Britse schrijver Oscar Wilde (1854-1900) eindigde miserabel, na een veroordeling wegens homoseksualiteit. Hij zat twee jaar in de gevangenis en stierf in armoede. Over zijn laatste jaren is nu een film gemaakt, die vandaag in première gaat.

De anti-homowetgeving is pas in de jaren 70 afgeschaft. De Britse George Montague, 95 jaar, heeft daar zelf de consequenties van ondervonden. Hij is blij dat het verhaal van Wilde is verfilmd en hoopt dat de film een groot publiek bereikt.