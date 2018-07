De uitzending van 18 juli

Film over Oscar Wilde: veroordeeld voor zijn homoseksualiteit

De beroemde schrijver Oscar Wilde werd in 1895 veroordeeld voor homoseksualiteit en belandde in de gevangenis. 'De beroemdste man van Londen' viel daardoor van zijn voetstuk. Over zijn tragische laatste jaren is nu een film gemaakt: The Happy Prince, die vanaf morgen in de Nederlandse bioscopen draait.

Het verhaal van Wilde staat niet op zichzelf. In Engeland zijn er naar schatting 50.000 mannen veroordeeld voor homoseksuele handelingen. George Montague is een van hen. De 95-jarige is blij dat het verhaal van Oscar Wilde nu is verfilmd en hoopt dat het een groot publiek bereikt. "Voor mij is hij een held."