'Brandweercommandanten moeten samen met Schaap de strijd aangaan'

"Andere brandweercommandanten in Nederland moeten opstaan en zeggen: dit accepteren wij niet, wij gaan samen met Leen Schaap de strijd aan." Dat zegt Joop van Riessen, oud-commissaris van de politie in Amsterdam, in reactie op de situatie bij de Amsterdamse brandweer.

Vandaag werd bekend dat brandweercommandant Schaap met de dood wordt bedreigd. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of die bedreigingen afkomstig zijn van zijn eigen personeel. Daarmee lijkt het conflict tussen Amsterdamse brandweermannen en de korpsleiding op een dieptepunt gekomen.

"Er is een strijd tussen de commandant en een kleine groep, een harde strijd die ook gevaarlijk kan zijn. Daar moet aandacht voor zijn", zegt Van Riessen. "En Schaap moet die strijd niet alleen aangaan. Andere brandweercommandanten moeten voor hem gaan staan en hem steunen hierin."

Bekijk hieronder de reportage en het volledige gesprek met Joop van Riessen: