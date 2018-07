De uitzending van 17 juli

Miljoenenstrop voor Raad voor de Rechtspraak

Bijna geruisloos heeft er zich de afgelopen maanden bij de overheid een nieuw ICT-schandaal voltrokken. Dit keer bij de raad voor de rechtsspraak, het bestuursorgaan van de rechterlijke macht. Het digitalisering- en automatiseringprogramma wat het voor burgers, advocaten en andere instellingen mogelijk moest maken om digitaal in plaats van schriftelijk te procederen, is mislukt. Het is zeer onduidelijk of de ruim 200 miljoen die dit project heeft gekost wel effectief is besteed.

In de studio praten we met Ton Elias, politicus en voormalig journalist.