De uitzending van 16 juli

Presidenten Trump en Poetin praten in Helsinki

Wat gaat het overleg tussen presidenten Donald Trump en Vladimir Poetin opleveren? Syrië, Oekraïne, hacken, kernwapens: ook al worden deze onderwerpen besproken, de kans op concrete resultaten is klein.

Formeel verkeren Rusland en de VS niet op goede voet met elkaar, getuige de sancties tegen Rusland vanwege bijvoorbeeld de annexatie van de Krim en cyberaanvallen. Maar persoonlijk lijken Trump en Poetin het goed te kunnen vinden.

In onze uitzending vanavond praten we met Amerika-correspondent Wouter Zwart in Helsinki en het Russische parlementslid en buitenlandspecialist Alexej Poeshkov.